محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

منذ 2 ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.

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