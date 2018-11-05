حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:

غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 28°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.