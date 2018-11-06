الكويت.. “الأحوال الجوية” توقف الدراسة وعمل الوزارات

أعلن مجلس الوزراء الكويتي تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، الثلاثاء، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وتعرضت الكويت لأمطار غزيرة مساء الاثنين وامتدت حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم الثلاثاء.

وأصدر وزير التربية الكويتي قراراً بتعطيل الدراسة في جميع المدارس وكليات التعليم التطبيقي وجامعة الكويت، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنه لم يتم إلغاء أي رحلة لطيرانها من مطار الكويت.

من جانبها، ناشدت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم ما لم تستدع الضرورة الخروج، وذلك لوجود تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأعلنت فرق الإطفاء والدفاع المدني عن تعاملها مع عشرات البلاغات معظمها تماس كهربائي، كما ساهمت في عمليات إنقاذ لأشخاص علقت مركباتهم في تجمعات مياه الأمطار وغرق بعض سراديب المنازل، مناشدة كافة المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

من جانبها، أعلنت بلدية الكويت بأنها تعكف حالياً على فتح الطرق المغلقة وسحب المياه من الشوارع وتنظيفها جراء الأمطار، مشيرة إلى أن العمل سيستمر حتى الانتهاء من إزالة الأتربة التي جرفتها الأمطار إلى الطرقات والشوارع الرئيسية، إضافة إلى شفط المياه المتجمعة تحت الأنفاق والجسور.