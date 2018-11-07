سان جيرمان يصمد أمام بركان نابولي بجدار بوفون

انتزع باريس سان جيرمان نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان باولو، بالجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

تقدم خوان بيرنات لسان جيرمان في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وتعادل لنابولي لورينزو إنسيني بالدقيقة 63 من ركلة جزاء.

أضاف كل فريق نقطة لرصيده لتشتعل حسابات التأهل بتساوي نابولي مع ليفربول برصيد 6 نقاط، خلفهما باريس سان جيرمان 5 نقاط وريد ستار بلجراد الصربي 4 نقاط.

كان باريس سان جيرمان الأفضل نسبيا في الشوط الأول، وكان حارسه الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون نجم الشوط الثاني بلا منازع، حيث أنقذ مرماه من عدة فرص محققة.

هدد بي إس جي مرمى منافسه أكثر من مرة في الشوط الأول بتسديدة لماركو فيراتي وأخرى لآنخيل دي ماريا وثالثة لكيليان مبابي، إلا أنهم مروا بسلام على مرمى الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

أما نابولي عجز عن الوصول إلى مرمى بوفون، حيث اكتفى بتسديدة طائشة لفابيان رويز ومحاولتين للورينزو إنسيني دون جدوى.

لم يخل الشوط الأول من الاحتكاكات العنيفة حيث نال تيلو كيرير ومبابي إنذارين نتيجة الخشونة الزائدة.

ومن هجمة منظمة اخترق مبابي دفاع نابولي بتمريرة بينية رائعة من نيمار، ليمر المهاجم الفرنسي ويمهد الكرة إلى خوان بيرنات مسددا في الشباك ليتقدم بي إس جي في توقيت مثالي.

بدأ الشوط الثاني بطوفان هجومي لنابولي في أول 5 دقائق، حيث ارتقى راؤول ألبيول لركلة ركنية برأسه فوق العارضة، ثم أنقذ بوفون مرماه ببراعة من فرصتين خطيرتين لدرايس ميرتنز.

أضاع كاييخون هدفا مؤكدا بعدما غير تيلو كيرير مسار الكرة، وسدد ماريو روي بقوة وبعدها أطاح ميرتنز بالكرة خارج المرمى الخالي، وسدد فابيان رويز بقوة بجوار القائم الأيسر.

واصل بوفون الذود عن مرماه بالتصدي لتسديدة ميرتنز ثم كرة أخرى لفابيان رويز كادت أن تخدع الحارس الإيطالي المخضرم بعدما غيرت اتجاهها في جسد البلجيكي توماس مونييه.

في الدقيقة 59، عكس سير اللعب تماما لعب بيرنات كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها نيمار برأسه، ولكن أمسكها أوسبينا بسهولة.

بعدها بدقيقتين تورط تياجو سيلفا في خطأ فادح، حيث فشل في تشتيت الكرة ليستغل كاييخون الموقف، ويخطف الكرة ليتعرض لعرقلة مزدوجة من سيلفا وبوفون ليحصل على ركلة جزاء، سددها لورينزو إنسيني بنجاح في الزاوية اليمنى، مسجلا التعادل.

احتفظ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي بأوراقه البديلة للدقيقة 71 عندما أشرك بيوتر زيلينسكي مكان فابيان رويز، وبعده بثوان رد توماس توخيل مدرب سان جيرمان بإشراك برسنيل كيمبيمبي وإدينسون كافاني مكان مونييه ودي ماريا، كما شارك هيساي مكان ماكسيموفيتش، وآدم أوناس مكان ميرتنز الذي شكا من إصابة في كتفه الأيسر.

في الدقائق الأخيرة، أضاع كيليان مبابي فرصة مؤكدة بعد عرضية من تيلو كيرير، قابلها المهاجم الفرنسي الشاب برعونة بعيدا عن القائم الأيمن، ثم تورط فيراتي في بطاقة صفراء بعد عرقلة لآدم أوناس، كما نال نيمار بطاقة صفراء بداعي تعطيل اللعب.

احتسب الحكم الهولندي أربع دقائق وقت بدل ضائع، حيث دفع توخيل بتبديله الثالث قبل دقيقتين ونصف من النهاية بإشراك تشوبو موتينج مكان تيلو كيرير، ولكن مغامرة المدرب الألماني لم تؤت ثمارها.