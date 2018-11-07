بورتو يقسو على لوكوموتيف ويضع قدما في ثمن نهائي أبطال أوروبا

تعرض لوكوموتيف موسكو لخسارة كبيرة بنتيجة 1-4 أمام مضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم بورتو بهدف مبكر عبر هيكتور هيرارا في (د.2)، ثم أضاف موسى ماريغا الهدف الثاني في (د.42)، قبل أن يقلص جيفرسون فارفان الفارق للضيوف في (د.57).

وعزز خيسوس كورونا فوز بورتو بهدف ثالث (د.67)، قبل أن يضيف أوتافيو دا سيلفا الهدف الرابع في (د.90).

وفي مباراة أخرى من نفس المجموعة، حسم شالكه مواجهته أمام غالطة سراي بالفوز عليه 2-0.

وبهذه النتيجة يؤكد بورتو صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويضع قدما في ثمن النهائي، بفارق نقطتين عن شالكه، فيما يحتل غالطة سراي المركز الثالث (4 نقاط)، و يتذيل لوكوموتيف المجموعة بلا نقاط.