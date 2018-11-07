الحائزة (نوبل) للسلام: نحتاج دعم ونصائح سمو أمير الكويت في مجال العمل الإنساني

أشادت السيدة نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام 2018 اليوم الأربعاء بالدور الكبير الذي يقوم به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مجال العمل الإنساني داعية إلى الاستفادة من دعم وخبرات ونصائح سموه في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبالها من قبل حضرة صاحب السمو بمناسبة زيارتها إلى البلاد.

وقالت مراد خلال اللقاء إن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي استضافته البلاد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018 شكل عامل فرحة وفخر لجميع العراقيين إذ أنه “كيف لدولة مثل الكويت تعرضت للغزو من العراق وتصبح أول دولة تدعم إعادة إعماره بعد الحرب” مضيفة أنه “يتوجب على كل العراقيين من السياسيين والمدنيين وكذلك ضحايا الحرب أن يفتخروا بمثل هذا الشيء ونحن نحتاج إلى دعم ونصائح سموكم”.

وقال سمو أمير البلاد لم أكن أتمنى أن تفكري بكل هذه الأشياء التي تؤلمك وتؤلمنا وأعرف أن ما تعرضي له ليس سهلا وتحملتي العذاب والالام كثيرة لكن عليك أن تفكري في المستقبل فهو أفضل بإذن الله والحمد لله العراق الآن في حالة استقرار أكثر مما مضى.

وعقب اللقاء صرحت مراد بأن زيارتها إلى الكويت استهدفت الاطلاع عن كثب على العمل الإنساني الكبير الذي يقوم به سمو أمير البلاد مبينة أنها تحتاج إلى نصائح سموه ودعم دولة الكويت خاصة وأن رسالتها كضحية إيزيدية من العراق “إنسانية”.

وأوضحت أن عملها بعد تحرير (سنجار) وتحرير الضحايا وإزالة الالغام بمساعدة من الحكومة الفرنسية ووزارة الخارجية الأمريكية يستهدف الحشد لإعادة إعمارها باعتبارها أكثر مناطق العراق تعرضت للايذاء ودمار البنى التحتية من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأفادت بأن عدد الإيزيديين يبلغ 350 ألف نسمة يعيشون في المخيمات ولم يعودوا إلى ديارهم لعدم توافر الخدمات الإنسانية في سنجار وهذا عملنا اليوم.

وأضافت أن رسالة صاحب السمو لي أن أنسى الماضي وأن أركز على المستقبل وأن سموه سيكون داعما لي ولعملي الإنساني وهذا ما كنا نحتاج إليه وكلنا نفتخر بسموه كقائد إنساني. (النهايةع