حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 08 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 08 نوفمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:

غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 19°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.