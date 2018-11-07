حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 08 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 08 نوفمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 19°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
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