ريال مدريد يسحق فيكتوريا بلزن بخماسية

حقق ريال مدريد انتصارا ساحقا على مُضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة (5-0)، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب “سترونكوفي”.

وسجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما هدفين في الدقائق (21، و37)، كاسيميرو (23)، جاريث بيل (40)، توني كروس (67).

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده لـ9 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد فيكتوريا بلزن عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

أول تهديد حقيقي كان من أصحاب الأرض، حيث انطلق ميلان بيتزيللا على الجبهة اليسرى ومرر كرة اصطدمت بناتشو لترتطم بالعارضة في الدقيقة التاسعة.

وواصل الهجوم التشيكي على مرمى الملكي، بتسديدة قوية عبر رومان بروتشاتسكا في الدقيقة 11، لكن مرت بجانب مرمى كورتوا.

وجاءت أولى فرص ريال مدريد، برأسية قوية من جاريث بيل في الدقيقة 17، مرت بجانب المرمى، من كرة عرضية بركلة حرة غير مباشرة نفذها الألماني توني كروس.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 21، بعد انطلاقة على الجبهة اليسرى وراوغ لاعبي دفاع فيكتوريا بلزن.

وضاعف البرازيلي كاسيميرو النتيجة للملكي، في الدقيقة 23، بتسديدة رأسية على يمين الحارس هروسكا، مستغلا كرة عرضية من ركلة ركنية.

وحاول أصحاب الأرض من أجل تقليص الفارق، بتسديدة من ميلان هافيل في الدقيقة 28، تصدى لها الحارس تيبو كورتوا لتتحول الكرة إلى الركنية.

وعاد الفرنسي كريم بنزيما للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 37، بكرة رأسية على يمين الحارس هروسكا، بصناعة من جاريث بيل.

وقرر بافيل فيربا المدير الفني لفيكتوريا بلزن، إشراك ميلان بيتزيللا، بدلا من المُصاب ميلان هافيل.

واستمرت حفلة الأهداف للميرنجي عبر الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 40، بتسديدة على يمين هروسكا، ليرفع رصيد أهداف الملكي إلى 4 أهداف.

في بداية الشوط الثاني، لم تتغير الأمور عما حدث في الشوط الأول، وكان التهديد من قبل ريال مدريد بتسديدة من أقدام لوكاس فاسكيز في الدقيقة 48.

وحاول يان كوبيتش مهاجم فيكتوريا بلزن تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول، لكن تيبو كورتوا حارس الميرنجي تصدى لتسديدته في الدقيقة 49.

وللمرة الثانية حاول كوبيتش على مرمى الملكي، بتسديدة قوية من خارج حدود المرمى وتصدى لها كورتوا في الدقيقة 51.

وقرر سانتياجو سولاري الدفع باللاعب الشاب خافي سانشيز بدلا من سيرجيو راموس، وفينيسيوس جونيور بدلا من كريم بنزيما، وأخيرًا إيسكو بدلا من توني كروس.

وسجل توني كروس الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 67، بتسديدة على يمين الحارس هروسكا، بصناعة من البديل فينيسوس جونيور.

وتصدى تيبو كورتوا لتسديدة رأسية من ميلان بيتزيللا مهاجم فيكتوريا بلزن في الدقيقة 77، ضمن محاولة أصحاب الأرض لتقليص الفارق.

وسجل لوكاس فاسكيز الهدف السادس لريال مدريد في الدقيقة 92، ولكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل، ومنعت العارضة بيل من تسجيل هدفا آخر، لتنتهي المباراة بفوز الملكي بخماسية نظيفة.