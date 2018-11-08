“الأرصاد” الكويتية: طقس مستقر نسبيا وفرصة لأمطار بين خفيفة ومتوسطة وقد تكون غزيرة ليلا

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني عادل بورسلي اليوم الخميس طقسا مستقرا نسبيا إلى آخر النهار لكن مع بداية دخول ساعات المساء تكثر كميات السحب وتعاود فرص هطول الأمطار.

وقال بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأمطار المتوقعة تكون متفرقة ومتفاوتة في الكمية بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون غزيرة في منتصف الليل (أقل من كميات الأمطار يوم أمس الأول الثلاثاء) على بعض المناطق وتستمر فرص الأمطار إلى نهار يوم غد الجمعة.

وأوضح أن البلاد تأثرت من مساء يوم أمس الأربعاء وحتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الخميس بأمطار متفرقة وبكميات خفيفة إلى متوسطة تراوحت في المناطق السكنية بين 2 و 6 مليمترات وسجلت أعلى كمية في منطقة مطربة الصحراوية (شمال غرب الكويت) 11 مليمترا ومنطقة السالمي بالغرب 6 مليمترات.

وأشار إلى أن التوقعات من يوم غد الجمعة إلى نهار يوم الأحد المقبل لاتزال تشير الى استمرار فرص الأمطار ويتوقع أن تكون شدتها مساء السبت وفجر الأحد بكميات تصل إلى غزيرة خصوصا في المناطق الشمالية والشمالية الغربية (مقاربة لكميات الأمطار أمس الأول).