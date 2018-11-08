“الداخلية” الكويتية: إغلاق مركزي “خدمة العدان” قطعة 2 و”الصديق” للصيانة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس إغلاق مركز خدمة العدان قطعة 2 التابع لإدارة مراكز خدمة محافظة مبارك الكبير ومركز خدمة الصديق التابع لإدارة مراكز خدمة محافظة حولي لإجراء أعمال الصيانة الطارئة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب(الداخلية) في بيان صحفي ان الإدارة العامة لمراكز الخدمة التابع للوزارة سيقوم بإخطار المواطنين عن موعد افتتاح المركزين فور الانتهاء من اعمال الصيانة.

وأكدت الادارة حرص قطاع الجنسية والجوازات على تقديم أفضل الخدمات عبر آلية عمل متكاملة تعمل على تبسيط الإجراءات وسرعة وسهولة تقديم خدماتها للمراجعين على الوجه الأكمل.