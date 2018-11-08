حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 09 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 09 نوفمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:

طقس غير مستقر والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 19°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 7 قدم.