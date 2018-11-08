حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 09 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 09 نوفمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
طقس غير مستقر والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 19°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 7 قدم.
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