“الإعلام” تمنع كتاب “سيرة وحياة الدكتور خالد الوسمي “

منعت وزارة الاعلام كتاب ” سيرة وحياة الدكتور خالد الوسمي ” والذي يحكي نشأته الاجتماعية في الدمنة ودراسته في ثانوية الشويخ وانضمامه الى حركة القوميين العرب أوائل الستينات ومن ثم فترة اعتقاله السياسي أوائل السبعينات وكذلك دوره في التصدي لمشروع تنقيح الدستور في مجلس الأمة عام 1981 ودوره في لجنة ال45 المنبثقة من ديوانيات الأثنين عام 1989 كما يتضمن الكتاب قصة الوسمي خلال عودته من مسقط الى الكويت أثناء الغزو العراقي عام 1990 واعتقاله على أيدي الجنود العراقيين وتعرضه لمحاولات تهديد بعد تحرير الكويت بالاضافة الى دور الوسمي في تأسيس المنبر الديمقراطي وخوضه الانتخابات البرلمانية في فترة التسعينات .

يذكر ان الكتاب من اعداد وتوثيق تاريخي الدكتور فيحان العتيبي .