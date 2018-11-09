قبل نهائي ليبرتادوريس.. مقارنة رقمية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز

يلتقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيان غداً السبت على استاد “لا بومبونيرا” معقل فريق بوكا جونيورز في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم ثم يلتقيان إيابا في 24 نوفمبر الحالي على استاد “مونومينتال” معقل فريق ريفر بليت.

ويطمح ريفر بليت إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه فيما يسعى بوكا جونيورز لإحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

والسطور التالية تكشف بعض الحقائق والإحصائيات عن الناديين البارزين قبل هذه المواجهة التاريخية على لقب ليبرتادوريس.

ريفر بليت :

تأسيس النادي : 25 مايو 1901

الاستاد : “أنطونيو فيسبوسيو ليبرتي” أو “مونومينتال دي نونيز”.

سعة الاستاد : 61 ألف و600 مشجع

الألقاب المحلية للفريق : 48 لقبا

الألقاب الدولية : 15 لقبا

الألقاب في كأس ليبرتادوريس : ثلاثة ألقاب

عدد مرات المشاركة في النهائي : ست مرات

القيمة السوقية للفريق : 7ر74 مليون دولار

الهداف التاريخي للفريق : آنخل لابرونا (317 هدفا)

الهداف التاريخي للفريق في كأس ليبرتادوريس : دانييل أونيجا (31 هدفا).

بوكا جونيورز :

تأسيس النادي : الثالث من أبريل 1905

الاستاد : “ألبرتو خوسيه أرماندو” ، “لا بومبونيرا”

سعة الاستاد : نحو 49 ألف مشجع

الألقاب المحلية للفريق : 44 لقبا

الألقاب الدولية : 18 لقبا

الألقاب في كأس ليبرتادوريس : ستة ألقاب

عدد مرات المشاركة في النهائي : 11 مرة

القيمة السوقية للفريق : 6ر115 مليون دولار

الهداف التاريخي للفريق : مارتين باليرمو (236 هدفا)

الهداف التاريخي للفريق في كأس ليبرتادوريس : خوان رومان ريكيلمي (25 هدفا)