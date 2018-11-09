حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 10 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 10 نوفمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم وغير مستقرلاحقا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية تكون غزيرة أحيانا .

ليلاً:

غير مستقر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية تكون غزيرة أحيانا .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.