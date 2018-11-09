حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 10 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 10 نوفمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم وغير مستقرلاحقا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية تكون غزيرة أحيانا .
ليلاً:
غير مستقر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية تكون غزيرة أحيانا .
الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 18°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
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