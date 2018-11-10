بيان عاجل من جمعية الإصلاح الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم
إيماناً منا بالواجب الإنساني وما يمليه علينا ديننا الحنيف من إغاثة الملهوف والإعانة للمسلمين في مصائبهم ، فإن جمعية الإصلاح الاجتماعي تهيب بأبنائها في قطاعات العمل المختلفة ما أمكنهم _بمد يد العون والنجدة لمن يحتاجها
وقد تم التواصل مع الجهات المعنية في وزارة الشئون
و تم عمل الترتيبات التالية :
التنسيق مع قطاعات العمل الاجتماعي ونماء للزكاة والتنمية المجتمعية والشباب
على النحو التالي:
– فتح الفروع التالية لنماء للزكاة والتنمية المجتمعية منذ الآن وعلى مدار الساعة للإيواء وتقديم الدعم والخدمات اللازمة :
١- فرع جابر العلي: 23833111
23832219
23833222
العنوان: ق٤ ش٢ م١٦
٢- بيان:
٢٥٣٨٩٧٧٧
العنوان:
ق٩ بجانب مسجد مريم الصباح
٣- سعد العبدالله
24541881
22021730
العنوان:
ق٣ ش٣٢٠ م ٢٨
٤- الرحاب 24334603
24311015
العنوان :
ق١
ش٢٥
م١٩
وكذلك تفعيلا لجانب الإسناد والمساعدة المباشرة
فقد تم التنسيق مع “فريق الإسناد والإنقاذ الكويتي” والذي ينسق بدوره مع وزارة الداخلية
نرجوا التواصل مع رئيس الفريق الأخ طلال الزمانان – هاتف : 9786 5006
( وكلنا يداً واحدة لخدمة أهلنا ووطننا الحبيب )
جمعية الإصلاح الاجتماعي
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