بيان عاجل من جمعية الإصلاح الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

إيماناً منا بالواجب الإنساني وما يمليه علينا ديننا الحنيف من إغاثة الملهوف والإعانة للمسلمين في مصائبهم ، فإن جمعية الإصلاح الاجتماعي تهيب بأبنائها في قطاعات العمل المختلفة ما أمكنهم _بمد يد العون والنجدة لمن يحتاجها

وقد تم التواصل مع الجهات المعنية في وزارة الشئون

و تم عمل الترتيبات التالية :

التنسيق مع قطاعات العمل الاجتماعي ونماء للزكاة والتنمية المجتمعية والشباب

على النحو التالي:

– فتح الفروع التالية لنماء للزكاة والتنمية المجتمعية منذ الآن وعلى مدار الساعة للإيواء وتقديم الدعم والخدمات اللازمة :

١- فرع جابر العلي: 23833111

23832219

23833222

العنوان: ق٤ ش٢ م١٦

٢- بيان:

٢٥٣٨٩٧٧٧

العنوان:

ق٩ بجانب مسجد مريم الصباح

٣- سعد العبدالله

24541881

22021730

العنوان:

ق٣ ش٣٢٠ م ٢٨

٤- الرحاب 24334603

24311015

العنوان :

ق١

ش٢٥

م١٩

وكذلك تفعيلا لجانب الإسناد والمساعدة المباشرة

فقد تم التنسيق مع “فريق الإسناد والإنقاذ الكويتي” والذي ينسق بدوره مع وزارة الداخلية

نرجوا التواصل مع رئيس الفريق الأخ طلال الزمانان – هاتف : 9786 5006

( وكلنا يداً واحدة لخدمة أهلنا ووطننا الحبيب )

جمعية الإصلاح الاجتماعي