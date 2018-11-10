النائب الأول وزير الدفاع الكويتي يعتذر عن استقبال المهنئين بسبب حالة الطقس

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية مساء اليوم الجمعة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يعتذر عن استقبال المهنئين لعودته إلى البلاد سالما من رحلة علاج بسبب حالة الطقس.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد وما صاحبها من أضرار على المواطنين يأسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن عدم إمكانية الاستقبال الذي كان مقررا لها مساء الأحد المقبل في نادي ضباط الجيش حتى إشعار آخر.