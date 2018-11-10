“التربية” الكويتية: تعرض بعض المدارس لمشاكل في الكهرباء وقد تعطل الدراسة فيها

أعلنت وزارة التربية الكويتية تعرض بعض المدارس لمشاكل كهربائية بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأمر الذي قد يعطل الدراسة فيها وذلك حفاظا على حياة الطلبة.

وقال وكيل الوزارة بالوكالة يوسف النجار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت خلال جولة تفقدية على مدارس منطقة (الاحمدي) التعليمية إن هناك عددا من المدارس المتضررة الا انه تم تنظيف بعضها وتأهيلها لاستقبال الطلبة.

وأوضح أن هناك بعض المدارس الأخرى من الصعب الوصل إليها بسبب غرق الشوارع المحيطة بها كما أن هناك عددا من المدارس سواء في الأحمدي او بمناطق العاصمة وحولي تعرضت لمشاكل في الكهرباء “الأمر الذي يستدعي إلغاء الدراسة فيها حتى لا نخاطر بحياة الطلبة”.

وأكد أن العمل لا يزال جاريا لتنظيف المدارس التي تعرضت لبعض المشاكل الا ان الصعوبة تكمن في كيفية الوصول لبعضها نظرا لسوء حالة الشوارع المحيطة بها والتي تقف حائلا دون الوصول لتلك المدارس.

ولفت الى أن هناك اجتماعا مرتقبا مع وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة أوضاع المدارس بعد قيام مدراء المناطق التعليمية ومدراء المدارس بإعداد تقاريرهم عن جميع المدارس لاتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة.