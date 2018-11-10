وزيرا داخلية عمان والبحرين يبديان استعدادهما لتقديم كافة أنواع الدعم للكويت

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح اتصالين هاتفيين اليوم السبت من وزير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة ووزير الداخلية العماني حمود البوسعيدي اطمأنا خلاله على تداعيات التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الوزيرين أبديا خلال الاتصالين استعداد كلا بلديهما لتقديم كافة أنواع الدعم للكويت معربين عن خالص تمنياتهما بالأمن والسلامة لكل أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة.