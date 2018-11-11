الأرصاد الجوية الكويتية: استقرار تدريجي لحالة الطقس في الساعات القادمة

قال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن الطقس المتوقع في الساعات القادمة سيشهد استقرارا تدريجيا من الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد الى منتصف نهار اليوم نفسه وسيبقى مستقرا ليوم الأحد والإثنين والثلاثاء قبل أن يعود المطر مرة اخرى بدءا من يوم الأربعاء.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن البلاد تأثرت اليوم بحالة عدم الاستقرار في الطقس وذلك بسبب تكون وتطور بعض السحب الركامية بدأت من المناطق الجنوبية الغربية في البلاد وتقدمت الى المناطق الجنوبية.

وبين أن كمية الأمطار تراوحت ما بين المتوسطة الى الغزيرة في بعض المناطق صاحبتها رياح نشطة تجاوزت سرعتها 75 كيلومترا في الساعة الى جانب تشكل بعض السحب الخفيفة في المناطق الشمالية الغربية من الكويت تحولت أمطارا خفيفة الى متوسطة.

وأوضح أن شدة الأمطار تركزت على المناطق الجنوبية من دولة الكويت وسجلت من 7 الى 15 ميليمترا في بعض المناطق.

ودعا القراوي المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية التي تطلقها الإدارة العامة للأرصاد الجوية عن طريق حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي وموقعها الإلكتروني اضافة الى وسائل الاعلام الرسمية للدولة.