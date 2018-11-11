“السكنية” الكويتية توقع عقدين إنشائيين للبنية التحتية في مدينة صباح الأحمد والمساكن منخفضة التكاليف

وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مقرها صباح اليوم الأحد عقدين إنشائيين وللبنية التحتية في مشاريع مدينة (صباح الأحمد) و(المساكن منخفضة التكاليف).

وقالت (السكنية) في بيان صحفي إن توقيع العقدين تم بمقرها بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري والمدير العام للمؤسسة المهندس بدر الوقيان وممثلي الشركات الفائزة بتنفيذ العقود.

وأكدت الوزيرة بوشهري وفق البيان حرص (السكنية) على تنفيذ مشاريعها الاسكانية وفق الخطة الانمائية الثانية للدولة 2016/2015 – 2020/2019 فيما يتعلق بالرعاية السكنية.

وذكرت أن العقد الأول خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف مشيرة الى أن العقد الآخر خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة عدد (40) عمارة من السكن العمودي (720 شقة) وأعمال الخدمات الخاصة لجميع العمارات بالضاحية الاستثمارية بمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية. ولفتت الى أن السكنية وفرت مبلغ 64 مليون دينار كويتي (نحو 210 ملايين دولار) بعد إعادة طرح المناقصتين في مدينة صباح الأحمد ومشروع المساكن منخفضة التكاليف لتوسيع قاعدة المنافسة بين الشركات المتخصصة وللحفاظ على المال العام بعد المغالاة في أسعار المناقصتين سابقا.

يذكر أن العقدين الموقعين اليوم يعدان استكمالا لمشاريع البنى التحتية والإنشائية للمدن السكنية التي تنفذها السكنية والهادفة لمعالجة القضية الإسكانية وتأمين الرعاية السكنية للمواطنين.