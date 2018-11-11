وزيرة الهجرة المصرية عن ادعاء مصرية بالاعتداء عليها في الكويت: “كرامتنا خط أحمر”

قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الهجرة‭ ‬وشئون‭ ‬المصريين‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬نبيلة‭ ‬مكرم‭ ‬اليوم‭ ‬تعليقاً‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيديو‮»‬‭ ‬لوافدة‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬تدعي‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مواطنتين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كرامة‭ ‬المصري،‭ ‬وبالأحرى‭ ‬كرامة‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية،‭ ‬خط‭ ‬أحمر،‭ ‬لكننا‭ ‬نحترم‭ ‬السلطة‭ ‬الكويتية‭ ‬والقضاء‭ ‬الكويتي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬نبيلة‭ ‬مكرم‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬المنعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬السابع‮»‬‭ ‬المصرية،‭ ‬لاستعراض‭ ‬خطتها‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬أن‭ ‬الڤيديو‭ ‬مؤثر‭ ‬جدا‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬تدخلت‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حقها،‭ ‬متابعة،‭ : ‬‮«‬‭ ‬لكن‭ ‬أنا‭ ‬عاوزه‭ ‬أشير‭ ‬لنقطة‭ ‬إن‭ ‬لما‭ ‬الموضوع‭ ‬حصل‭ ‬فاطمة‭ ‬لجأت‭ ‬للسوشيال‭ ‬ميديا،‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬سفاراتنا‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

وواصلت‭ ‬السفيرة‭ ‬حديثها‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬فاطمة‭ ‬كمثال‭ ‬استشهدت‭ ‬به‭ ‬للعلاقة‭ ‬بين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والسفارات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوقائع،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬‭ ‬أنا‭ ‬عاوزه‭ ‬أقول‭ ‬لكل‭ ‬الناس،‭ ‬إن‭ ‬فيه‭ ‬جهد‭ ‬حقيقي‭ ‬يُبذل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬السفارات،‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬فيها،‭ ‬وأنا‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬تداول‭ ‬الڤيديو‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الدولة‭ ‬ومصلحة‭ ‬فاطمة،‭ ‬كلنا‭ ‬مركزين‭ ‬في‭ ‬حقها‭ ‬ومش‭ ‬عاوزين‭ ‬حد‭ ‬يقول‭ ‬دى‭ ‬شهرت‭ ‬بحد‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الهجرة‭:‬‮»‬فاطمة‭ ‬حقها‭ ‬مش‭ ‬هيرجع‭ ‬بالسوشيال‭ ‬ميديا،‭ ‬فاطمة‭ ‬حقها‭ ‬هيرجع‭ ‬بالقانون،‭ ‬احنا‭ ‬فضلنا‭ ‬ورا‭ ‬قضية‭ ‬وحيد‭ ‬لغاية‭ ‬ما‭ ‬الراجل‭ ‬اللى‭ ‬اعتدي‭ ‬عليه‭ ‬خد‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬سجن،‭ ‬وحقيقى‭ ‬كلنا‭ ‬شغالين‭ ‬لمصلحة‭ ‬كرامة‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬