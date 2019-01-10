الإمارات تحيي آمالها الآسيوية بالانتصار على الهند

أحيا منتخب الإمارات آماله الآسيوية، اليوم الخميس، بالفوز على الهند (2/0)، على ملعب مدينة زايد الرياضية، في إطار الجولة الثانية، من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة كأس آسيا 2019.

وسجل هدفي المباراة، خلفان مبارك في الدقيقة 41، وعلي مبخوت في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الهند عند 3 نقاط، في المركز الثاني.

وكانت الإمارات قد تعادلت في المباراة الافتتاحية، أمام البحرين (1-1).

وسيطر منتخب الإمارات، على معظم فترات الشوط الأول، لكن بلا خطورة حقيقية على المرمى.

واعتمد أصحاب الأرض على الكثافة الهجومية، بوجود الثلاثي خميس إسماعيل، وإسماعيل الحمادي، وعلي مبخوت، مع تقدم ظهيري الجنب، وكذلك لاعبي الوسط.

وفي المقابل، اعتمد منتخب الهند على الهجوم المرتد السريع، وشكل من خلاله خطورة كبيرة، حيث جاءت أول فرصة بعد 7 دقائق، من ضربة رأس سانديش، التي مرت فوق العارضة.

وأنقذ خالد عيسى، حارس الإمارات، فرصة صعبة أيضًا من انفراد، حيث حولها بصعوبة إلى ركنية.

وكانت أخطر فرص الهند في الدقيقة 23، عندما استقبل سونيل شيتري كرة عرضية، وانقض عليها بضربة رأسية، أبعدها خالد عيسي ببراعة.

وجاء هدف الإمارات الافتتاحي، قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، عن طريق خلفان مبارك، الذي استلم تمريرة رائعة من علي مبخوت، وانطلق ليضع الكرة أعلى الزاوية اليمنى للحارس الهندي.

وكادت الهند أن تتعادل، في الدقيقة 43، عندما انفرد سونيل ولعب الكرة بهدوء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وبدأ المنتخب الهندي الشوط الثاني بالهجوم، وأهدر البديل جي جي فرصة التعادل، عندما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء، وسددها قوية خارج المرمى، في الدقيقة 54.

وتصدت عارضة الإمارات لتسديدة يودانتا كومام، في الدقيقة 56، بعد فاصل من التمريرات، لتمنع الهند من تسجيل هدف التعادل.

وحملت الدقيقة 74، أخطر فرصة للإمارات في الشوط الثاني، عندما سدد إسماعيل الحمادي كرة قوية، اصطدمت بالقائم الأيسر، ثم في الحارس، وخرجت لركنية.

وهدأ إيقاع الأداء من جانب المنتخبين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن يسجل علي مبخوت في الدقيقة 87، هدف الإمارات الثاني، من تسديدة بعيدة عن متناول الحارس.

ورد المنتخب الهندي بعرضية ثم رأسية اصطدمت بالعارضة، في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض الإماراتي (2-0).