طقس اليوم: مشمس نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى 8

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد نسبيا ومشمس والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة؛ وذلك خلال ساعات النهار. أما ليلا فيسود طقس بارد وتتكاثر السحب تدريجيًا وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 17 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى.
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