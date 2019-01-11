ليفربول “ينجو” من مواجهة “نجم الكونغ فو” في البايرن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” توقيع عقوبة على نجم بايرن ميونخ الألماني توماس مولر، بسبب طرده أمام أياكس أمستردام الهولندي، في نهاية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان الدولي الألماني، البالغ من العمر 29 عامًا، قد تعرض للطرد المباشر، بعد تدخله العنيف ضد نيكولاس تاغليافيكو، مدافع أياكس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل (3-3). ومن المقرر أن يلتقي الفريق البافاري مع ليفربول في دور الـ16 من دوري الأبطال، يومي 19 فبراير و13 مارس من العام الحالي، بحسب موقع “كوورة”. وكان توماس مولر قد وجه اعتذارا علنيا ل تاغليافيكو ، بعد ركله بطريق الخطأ في رأسه خلال مباراة الفريقين، إذ كان اللاعب الألماني يحاول السيطرة على كرة طائرة ولم يرَ الظهير الأيسر لأياكس ليصدمه بقدمه في مؤخرة الرأس.

وأظهر الحكم كليمنت توربين البطاقة الحمراء إلى مولر مباشرة بسبب “ركلة الكونغ فو” التي وجهها إلى تاغليافيكو. لكن مولر اعتذر إلى لاعب أياكس عبر حسابه على إنستغرام عندما نشر صورة له إلى جوار تاغليافيكو خلال المباراة وقال: “أنا أسف جدًا لما حدث! لم تكن متعمدة، أتمنى لك الشفاء العاجل”. وأدرك الدولي الألماني فداحة ما فعله سريعًا وحاول تهدئة تاغليافيكو وهو على الأرض لكن الحكم أشهر له البطاقة الحمراء المباشرة.

وظل تاغليافيكو على الأرض عدة دقائق لحين تلقي العلاج من أثر الضربة القوية بحذاء مولر قبل أن يتم قطب الجرح لوقف النزف من مؤخرة رأسه.