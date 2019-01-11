أستراليا تكتفي بثلاثية في شباك فلسطين

تلقى المنتخب الفلسطيني هزيمته الأولى في كأس آسيا لكرة القدم، الجمعة، على يد أستراليا، في المجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها الإمارات.

وبعد حصوله على أول نقطة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بالتعادل السلبي مع سوريا في الجولة الأولى، خسر منتخب “الفدائي” أمام أستراليا بثلاثية نظيفة، لتضعف آماله في العبور إلى دور الـ16.

ولم يجد المنتخب الأسترالي صعوبة تذكر في تحقيق فوز مريح على منافسه، الذي بدا دون أنياب حقيقة طوال 90 دقيقة.

وتلقت شباك حارس فلسطين رامي حمادة هدفين في الشوط الأول عن طريق جيمي ماكلارين وآور مابيل، في الدقيقتين 18 و20، وهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني سجله أبوستولوس جيانو، في حين عجزت المحاولات الفلسطينية الضعيفة عن تسجيل خطورة على مرمى ماتيو ريان.

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة برصيد 6 نقاط، وسجل اسمه كأول منتخب يعبر إلى دور الـ16، فيما قفزت أستراليا إلى المركز الثاني ولها 3 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبا سوريا و فلسطين ولكل منهما نقطة.