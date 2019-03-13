“الاطفاء” الكويتية تزور سنغافورة لتتسلم 5 زوارق جديدة للتدخل السريع

قالت الادارة العامة للاطفاء ان مديرها الفريق خالد المكراد يقوم حاليا بزيارة إلى جمهورية سنغافورة لحضور حفل استلام خمسة زوارق جديدة من الدفعة الاولى للتدخل السريع التي تعد الاحدث في العالم.

وقالت الادارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان هذه الزيارة جاءت في اطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لتطوير وتحديث اسطول الاطفاء البحري والآليات والمعدات.

وأضاف البيان ان الفريق المكراد قام بجولة إلى الاطفاء البحري التابع للدفاع المدني السنغافوري اذ اجتمع مع قائد الاطفاء البحري السنغافوري لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث امكانياتهم في مكافحة الحرائق والنظم الوقائية منها ومجال التدريب والتعاون المشترك.