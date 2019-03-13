حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 14 مارس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 14 مارس 2019

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غير مستقر و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 25°°

الحرارة الصغرى: 14°°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 8 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.