بخماسية.. برشلونة يكتسح ليون ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

إلتحق برشلونة الإسباني بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ليون الفرنسي بنتيجة 5-1، بعدما إنتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

أتى التهديد الأول لبرشلونة على مرمى ليون في الدقيقة الثالثة، عندما تبادل الثلاثي ألبا وكوتينيو وسواريز الكرة بتمريرات قصيرة وصلت إلى ميسي على حدود منطقة الجزاء، والذي سدد الكرة ليتصدى لها الحارس لوبيز.

وشن ليون هجومه الأول في الدقيقة العاشرة عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر ندومبلي، مرت إلى جوار القائم الأيمن لتير شتيجن.

وظهر ميسي مرة أخرى في الدقيقة 13 من خلال إنفراد بالمرمى إلا أنه فشل في مراوغة الحارس لوبيز، وفي الدقيقة 16، تبادل سواريز وميسي الكرة داخل منطقة الجزاء، ليتعرض المهاجم الأوروجوياني للإعاقة من قبل جايسون دينايير، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء، سددها ميسي بنجاح على طريقة بانينكا، مسجلًا هدف التقدم لبرشلونة.

وكاد ليون أن يدرك هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 19 من تسديدة صاروخية لديمبلي من على حدود منطقة الجزاء إرتطمت بالدفاع الكتالوني.

وإنفرد فيليب كوتينيو من الجانب الأيسر بحارس ليون، قبل أن يصطدم اللاعب البرازيلي بوجه الحارس لوبيز، الذي سقط على أرض الملعب بسبب الإصابة.

وأرسل ميسي كرة طولية في الدقيقة 28 من وسط الملعب إلى سواريز على الجانب الأيسر، ليراوغ النجم الأوروجوياني مدافع الفريق الفرنسي، ويسدد كرة قوية تصدى لها لوبيز، لترتد الكرة على حدود منطقة الجزاء أمام راكيتيتش، الذي سدد الكرة فوق العارضة.

ونجح برشلونة في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 31، بعدما تلقى سواريز تمريرة سحرية من أرثر لينفرد بالمرمي، ويمرر الكرة إلى كوتينيو الذي وجد نفسه أمام المرمى الخالي، ليسجل الهدف الثاني للبرسا.

ولم يتمكن الحارس لوبيز من إكمال المباراة، ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 34 ويحل محله الحارس البديل ماثيو جورجلين.

وكان برشلونة قريبًا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 37 من تسديدة لسواريز مرت إلى جانب القائم الأيمن، وبعدها تصدى جورجلين إلى إنفراد لميسي في الدقيقة 40، بعدما سدد النجم الأرجنتيني كرة أرضية ضعيفة.

ودخل برشلونة الشوط الثاني بقوة، حيث إنفرد أرثر من وسط الملعب بالمرمى في الدقيقة 47، قبل أن يتعثر وتصل الكرة إلى ميسي الذي سدد من فوق الحارس، إلا أن مارشال أخرج الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 58 تمكن لوكاس توزار من إعادة الآمل للفريق الفرنسي، بتسجيل الهدف الأول، من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء شهدت إرتباك من دفاع البرسا، ليستقبل توزار الكرة على صدره ويسدد كرة أرضية على يمين تير شتيجن، في كرة إحتاج حكم المباراة للجوء إلى الـ”VAR” قبل احتساب الهدف.

وكاد فقير أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 63 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة، وفي الدقيقة 78 أنهى ميسي على أمال ليون بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة والثاني له في المباراة، بعد سلسلة من المراوغات أنهاها بتسديدة أرضية على يمين حارس المرمى.

وتواصل إبداع ميسي في تلك المباراة، ففي الدقيقة 81 تلقى الكرة من وسط الملعب وإنطلق حتى دخل منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية أرضية أودعها جيرارد بيكيه في المرمى.

ولم يكتفي برشلونة بالرباعية، فمرة أخرى مرر ميسي كرة سحرية لديمبلي على الجانب الأيسر، والذي سدد من تحت أقدام الحارس جورجلين، مسجلًا الهدف الخامس للعملاق الكتالوني، لينتهي اللقاء بنتيجة 5-1