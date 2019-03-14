اليويفا: السيتي واليونايتد لن يخوضا مباراتيهما على ملعبيهما في أسبوع واحد

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لن يلعبا مباراتيهما على أرضهما في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل في يوم واحد أو في يومين متتاليين.

وقال الاتحاد القاري للعبة، اليوم الخميس، إنه سيعدل التوقيت إذا أوقعت القرعة التي ستجرى يوم الجمعة، ناديي مانشستر لخوض مباراتيهما على أرضهما في نفس الأسبوع.

وقال اليويفا إنه سيغير موعد مباراة يونايتد لتأخر ترتيبه الموسم الماضي عن سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية في الثامن والتاسع من إبريل ومباريات العودة في 16 و17 من الشهر نفسه.

وأوضح الاتحاد القاري للعبة “عقب قرار اتخذته السلطات المحلية المعنية أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لا يمكنهما اللعب على أرضهما في ليلة واحدة أو في ليلتين متتاليتين، “إذا أوقعت القرعة الفريقين لخوض مباراتيهما في الظروف نفسها داخل أو خارج الأرض فإن الفريق الذي احتل المركز الأدنى في الدوري المحلي في الموسم السابق، وهو في هذه الحالة مانشستر يونايتد، سيتم تغيير موعد مباراته وفقا للوائح لجنة المسابقات في الاتحاد”.

المصدر: رويترز