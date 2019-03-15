منحة كويتية بقيمة تسعة ملايين دولار لدعم تعليم اللاجئين السوريين بلبنان

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الجمعة اتفاقية منحة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز ثلاث مدارس لتوفير فرص تعليمية للاجئين السوريين في لبنان بقيمة تسعة ملايين دولار.

وقال المدير العام للصندوق عبد الوهاب البدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع بالنيابة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ان المشروع يشتمل على إنشاء وتجهيز ثلاث مدارس في مناطق (زحلة) و(العريضة) و(الحدث).

واضاف ان المنحة تندرج ضمن المساهمات غير الحكومية التي تعهدت بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على مدار ثلاث سنوات لدعم مشاريع تعليمية للاجئين السوريين في الدول المستضيفة وذلك في إطار الدعم الذي تعهدت به الكويت في مؤتمر المانحين الثالث.

وأوضح ان الصندوق الكويتي لديه نشاطات أخرى في طور الاعداد وسيتم الانتهاء منها في الأيام المقبلة قريبا مشيرا الى وجود فرق تابعة للصندوق لاعداد مشاريع أخرى سيتم الاتفاق حولها في القريب العاجل.

من جهتها قالت نائب المدير العام للادرات والبرامج المساندة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة اماني البداح ل(كونا) ان “المنحة تندرج ضمن التعهدات التي اطلقتها الكويت في مؤتمر لندن في عام 2016 والبالغ قيمتها 300 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين”.

واضافت ان حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من هذه التعهدات تبلغ 50 مليون دولار بصفتها ممثل عن القطاع الخاص الكويتي مؤكدة ان المبلغ مخصص للمساهمة للمساهمة في مشاريع تعليمية في لبنان والأردن اللذين يستضيفان اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.

واوضحت ان المبلغ تم استيفاؤه بالكامل في دعم البرامج التعليمية التي تقوم بها مؤسسات الأمم المتحدة في هذين البلدين الى جانب مؤسسات المجتمع المدني في لبنان التي تقدم برامجا تعليمية للطلاب اللاجئين من التعليم المبكر حتى المرحلة الثانوية.

وأشارت الى الاتفاقية الموقعة اليوم وهي اخر الاتفاقيات في دعم تعليم اللاجئين لافتة الى تولي الصندوق الكويتي متابعة تنفيذها.

بدوره اشاد رئيس مجلس الانماء والاعمار اللبناني نبيل الجسر بدعم الكويت للبنان عبر هبة أتت تنفيذا لتوجهات صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائلا “الف شكر للكويت وسمو الأمير”.

واكد أهمية ما تقدمه الكويت من منح وهبات تمكن لبنان من تحمل المساهمة في مساعدة الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين لديه.

ويهدف المشروع الى المساهمة في تلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في لبنان من خلال رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم لضمان استمرارية تقديمها في المناطق التي تشهد تركزا للاجئين فيها.