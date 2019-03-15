حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 مارس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 16 مارس 2019
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
بارد نسبيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 26°°
الحرارة الصغرى: 12°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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