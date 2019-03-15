حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 مارس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 16 مارس 2019

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

بارد نسبيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 26°°

الحرارة الصغرى: 12°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.