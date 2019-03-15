السفارة الكويتية بالقاهرة: نتابع عن كثب التحقيقات الجارية في مقتل مواطن كويتي “ثمانيني” بدافع السرقة

قال القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى القاهرة عادل السريع اليوم الجمعة إن السفارة تتابع عن كثب مع السلطات المصرية المعنية التحقيقات الجارية بشأن قضية مقتل مواطن ثمانيني (بدافع السرقة) لافتا إلى إلقاء القبض على المتورطين في هذه الجريمة النكراء.

وأضاف السريع في بيان أن السفارة الكويتية لدى القاهرة تتابع عن كثب منذ أمس الخميس مع السلطات المصرية المعنية جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن كويتي في العقد الثامن من عمره بدافع السرقة.

وأوضح أن المواطن وجد مقتولا في شقته بأحد أحياء العاصمة القاهرة لافتا إلى أن السلطات المصرية المعنية ألقت القبض على كل المتورطين في هذه الجريمة النكراء عدا واحدا لا زال البحث جاريا عنه.

وأشاد بالكفاءة التي تتميز بها السلطات المعنية في مصر مثمنا التعاون ‏الذي أبدته مع السفارة سواء بسرعة إلقاء القبض على الجناة أو إشراكها في تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية بشأنه.

وأعرب السريع عن خالص التعازي وصادق لمواساة إلى أسرة المواطن الكويتي مؤكدا متابعة السفارة ومحاميها التحقيقات الجارية وذلك لضمان تقديم الجناة إلى المحاكمة لينالوا الجزاء العادل.