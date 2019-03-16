القوى السياسية الكويتية تصدر بيانها حول قضية الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا

ندين بشدة تلك الجريمة الإرهابية الشنعاء على مسجدي نيوزيلندا والتي راح ضحيتها تسعة وأربعون شهيداً وعشرات المصابون بجروح خطيرة .. هذا ونعرب عن استنكارنا وإدانتنا لهذا الاعتداء الإجرامي وغيره من الإعتداءات الآثمة على دور العبادة حيث أن الفطرة الإنسانية السليمة ترفض هذا الجرم الشنيع، ومن هذا المنطلق الرافض للإرهاب ندعو العالم أجمع إلى التنديد بهذه الجريمة ورفضها رفضاً قاطعاً ونبذها.

وفي السياق نفسه فإننا نطالب الجهات المعنية في نيوزيلندا بالكشف عن كافة تفاصيل هذا الإعتداء الإرهابي والتحقيق فيه بكل شفافية، حيث أن هذه القضية إنسانية ولا يمكن تجاهلها ومن حق الرأي العام العالمي معرفة كافة تفاصيلها، كما ندعو إلى حماية دور العبادة من أي هجمات تحدث في المستقبل واتخاذ كافة الخطوات الاحترازية اللازمة لذلك، وكذلك نطالب العالم أجمع بمواجهة هذا الفكر العنصري المتطرف بكافة أنواعه ومكافحة منابعه الداعية للكراهية والعنف ضد الآخر.

كما نعبر نحن القوى السياسية الكويتية عن خالص عزائنا ومواساتنا لذوي الشهداء الأبرار والمصابين الأبرياء في هذا العمل الجبان.

الموقعون:

الحركة الشعبية الوطنية

الحركة الدستورية الإسلامية

حزب المحافظين المدني

الحركة الليبرالية الكويتية

الحركة الديمقراطية المدنية

تجمع ميثاق الوطني

حركة العمل الشعبي

تجمع العدالة والسلام

الحركة التقدمية الكويتية

المنبر الديمقراطي الكويتي

التحالف الإسلامي الوطني

السبت ١٦ مارس ٢٠١٩