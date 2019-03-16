قنصل الكويت في أربيل: وزعنا 30 طنا مساعدات غذائية في حلبجة

أعلن القنصل الكويتي العام في أربيل عمر الكندري اليوم السبت توزيع 30 طنا من المواد الغذائية على الف عائلة متعففة بمدينة (حلبجة) العراقية بإشراف القنصلية الكويتية.

وقال الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في مراسم إحياء الذكرى ال31 لمجزرة مدينة (حلبجة) “اليوم نستثمر مشاركتنا في هذه الذكرى لإعلان تخصيص كميات من المساعدات الغذائية التي نأمل ان تجد طريقها إلى العائلات المتعففة والمحتاجة من اهلنا في مدينة حلبجة”.

وأضاف “ما حدث في حلبجة فاجعة كبرى ليس على الشعب الكردي او على العراق فحسب وانما على العالم وبخاصة على الشعب الكويتي”.

واعتبر ان “فاجعة حلبجة كبرى ومؤلمة ونحن نستنكرها ونترحم على أرواح الشهداء ونطلب السلوان لذويهم”.

واوضح الكندري أن الشعب الكويتي يتألم بفاجعة حلبجة لأن الشعبين الكويتي والكردي كانا متضررين من الحكم البائد للنظام السابق في العراق “لهذا نحن نعلم معاناة الشعب الكردي”.

وأردف أن “مدينة حلبجة هي رمز للسلام ونتضرع لله الا تعود هذه الفاجعة لا على الشعب الكردي ولا الكويتي ولا على العالم بكامله”.

وقال القنصل الكويتي ان الكويت تؤكد ان أكبر رد على تلك الفاجعة هو النهوض بالقيم الانسانية وإعادة الحياة لسابق عهدها واستلهام كل ما هو انساني في سبيل تحقيق تلك الغاية.

وأولت الكويت اهتماما خاصا بمحافظة حلبجة المنكوبة اذ ساهمت عبر مؤسساتها الاغاثية في الاستجابة العاجلة والفورية لتقديم الدعم الغذائي والصحي للعائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب المدينة عام 2017 كما أعادت ترميم مستشفى حلبجة العام الذي يستقبل حوالي 70 الف مريض.