زيدان يستهل الولاية الثانية بفوز على سيلتا فيجو

انتصر ريال مدريد، بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”، في أول مباراة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد عودته لقيادة الملكي.

وسجل هدفي ريال مدريد، إيسكو في الدقيقة 62، وجاريث بيل في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وشهدت بداية المباراة، تعرض دافيد خوانكا لاعب سيلتا فيجو، لإصابة في العضلة الضامة، ليضطر المدرب إيسكريبا إلى الدفع بويسلي هويدت بدلا منه في الدقيقة 5.

وأول تهديد في المباراة، كان لصالح ريال مدريد، حيث اخترق مارسيلو من الجبهة اليسرى، ومرر الكرة إلى إيسكو الذي سدد لكن تسديدته اصطدمت بدفاع سيلتا فيجو لتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة 9.

وجاء الرد سريعًا من سيلتا فيجو، حيث انطلق جوميز مهاجم الفريق وسدد كرة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى الحارس نافاس في الدقيقة 10.

وواصل جوميز تهديد مرمى الميرنجي، بتسديدة رأسية قوية، تألق كيلور نافاس في التصدي لها في الدقيقة 14.

وحاول توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، التسديد من على بُعد 40 ياردة، ومرت الكرة أعلى مرمى الحارس بلانكو في الدقيقة 26.

وحرمت العارضة، ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 30، حيث سدد الويلزي جاريث بيل الكرة بقوة، مستغلا ارتدادها بعد محاولة زميله كريم بنزيما التسديد من ركلة مزدوجة.

وتألق فاران، مدافع ريال مدريد، في التصدي لتسديدة لسفيان بوفال، لاعب سيلتا فيجو في الدقيقة 34، قبل أن تصل إلى مرمى نافاس.

ولجأ مارسيلو، لاعب ريال مدريد، إلى حل التسديد من الجبهة اليسرى، لكن الحارس بلانكو تصدى لها وحول الكرة إلى ركنية، في الدقيقة 35.

وسجل كريم بنزيما هدفا في الدقيقة 45، بصناعة من الويلزي جاريث بيل، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب تدخل بيل العنيف على مدافع سيلتا فيجو فاسكيز، وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

سيطرة متواصلة

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد استحواذه على الكرة ومحاولاته نحو تسجيل هدفه الأول، وجاء أول تهديد صريح للميرنجي من كريم بنزيما الذي سدد كرة مرت بجانب مرمى سيلتا فيجو في الدقيقة 53.

وسجل لوكا مودريتش، هدفا في الدقيقة 54 من المباراة، بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، لكن ألغاه حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

واقتنص إيسكو، الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 63، حيث استقبل عرضية في منطقة الجزاء من زميله كريم بنزيما، ليُسكنها في الشباك بسهولة.

وقرر زيدان، إجراء أول تغييراته، بإشراك داني سيبايوس بدلا من إيسكو، ثم فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من بنزيما.

وعلى الجانب الآخر، دفع إيسكريبا، مدرب سيلتا فيجو يولسجار بدلا من بوفال، وفران بلترال بدلا من أوكاي.

وتألق الحارس بلانكو في التصدي لتسديدة خطيرة من جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، في الدقيقة 67، حيث فقد الويلزي توازنه أثناء التسديد وتصدى بلانكو للكرة بقدمه.

ونجح بيل في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 77، حيث انطلق مارسيلو على الجبهة اليسرى وأرسل تمريرة في العمق إلى الويلزي الذي سددها بقوة أقصى يمين الحارس بلانكو.

واستمرت محاولات الميرنجي من أجل توسيع الفارق بالهدف الثالث، وانطلق أسينسيو على الجبهة اليمنى وسدد كرة، علت مرمى سيلتا فيجو في الدقيقة 79.