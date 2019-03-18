تأجيل موعد إزالة المخيمات الربيعية حتى الأول من أبريل

أقرت لجنة المخيمات الربيعية لعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩ بتأجيل البدء فى ازالة المخيمات الربيعة الذي كان مقررا في تاريخ 15مارس الجاري وتم تأجيله اسبوعين الى تاريخ الاول من شهر ابريل المقبل وذلك عوضا عن الفترة التي ارجأ البدء بالسماح بإقامة المخميات في موعدها المحدد مسبقاً من كل عام ، نظرا لتعرض البلاد لهطول أمطار غزيرة شهر نوفمبر من العام الماضي . وأوضحت اللجنة بأن قرار تأجيل موعد ازالة المخيمات الربيعية، جاء بناء على توصية مقترحة من قبل مدير عام البلدية لإفساح المجال امام المواطنين من اصحاب المخيمات وتعويضاً لهم عن الفترة السابقة بداية الموسم . ودعت اللجنة أصحاب المخيمات الالتزام بفترة التخييم المحددة في التمديد الاخير والاهتمام بنظافة موقع المخيم حفاظا على البيئة، مؤكدة على ان عمليات إزالة المخيمات ستنطلق مطلع الشهر المقبل