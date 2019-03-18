سفارة الكويت في هولندا تدعو المواطنين لاخذ الحيطة بعد حادث “اوتريخت”

دعت سفارة الكويت في هولندا اليوم الاثنين المواطنين المتواجدين في المملكة من مقيمين وطلبة وسائحين الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر بعد العمل الاجرامي الذي حدث في مدينة (اوتريخت).

وشددت السفارة في بيان على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الهولندية التي رفعت حالة الانذار الامني الى اقصى درجة.

واكدت حرصها على سلامة الرعايا الكويتيين واستعدادها التام لتقديم المساعدة من خلال الاتصال على رقم الطوارئ التالي: 639374157 (31+)