وفاة 3 واصابة 2 بانهيار سقف مسجد قيد الانشاء بمنطقة النهضة

أعلنت الادارة العامة للاطفاء اليوم الاثنين وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين نتيجة انهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في منطقة النهضة بجانب مقبرة الصليبيخات.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة في بيان صحفي ان غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا بوقوع هذا الحادث الذي تعاملت معه فرق اطفاء مركزي الصليبيخات والانقاذ الفني في تمام الساعة 34ر1 من صباح اليوم.

وأوضح ان حادث الانهيار وقع اثناء عملية صب الخرسانة الخاصة في سقف المسجد ما تسبب بانحشار خمسة عمال قامت فرق الإطفاء برفع الانقاض عنهم واخراجهم وتم تسليم المصابين منهم الى فنيي الطوارئ الطبية.

واكدت ان مراقبة التحقيق في حوادث الحريق باشرت عملها للوقوف على أسباب الانهيار بعد استدعاء ضابط قطاع الوقاية.