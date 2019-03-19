فلكي كويتي: الاعتدال الربيعي يبدأ 21 الجاري

قال الباحث الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون ان الاعتدال الربيعي يبدأ بعد غد الخميس الموافق 21 الجاري وتتعامد الشمس على خط الاستواء الارضي وتعبر باتجاة النصف الشمالي للكرة الارضية.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء انه يرافق ذلك تساوي الليل والنهار في الكرة الارضية بشكل عام ودخول فصل الربيع على النصف الشمالي من الكرة الارضية ودخول فصل الخريف على النصف الجنوبي من الكرة الارضية وسيكون طول فصل الربيع 92 يوما.

وذكر ان النهار يبدأ بالطول على حساب الليل كما يلاحظ ان الشمس تبدأ بالارتفاع عن الافق اكثر خصوصا أوقات الظهيرة حتى تتعامد تقريبا عند الانقلاب الصيفي في 22 يونيو.

وقال ان الدول التي تقع شمال الكرة الارضية يتساوى الليل والنهار فيها قبل 21 مارس بعدة ايام ويختلف ذلك حسب ارتفاع موقعها من خط الاستواء أما الدول التي تقع جنوب خط الاستواء فيتساوى بها الليل والنهار بعد 21 مارس.

وذكر انه في حساب اهل الكويت فإن مع بداية الربيع يبدأ موسم (الحميمين) لمدة 26 يوما وبه نجمان (سعد الأخبية) و(الفرغ المقدم) وسمي بهذا الاسم لان الجو يبدأ في ارتفاع درجات الحرارة.