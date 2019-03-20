حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 21 مارس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 21 مارس 2019
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
بارد نسبيا و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ .
الحرارة العظمى: 25°°
الحرارة الصغرى: 11°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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