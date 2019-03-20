حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 21 مارس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 21 مارس 2019

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد نسبيا و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ .

الحرارة العظمى: 25°°

الحرارة الصغرى: 11°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.