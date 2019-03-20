إعلامية كويتية تطالب بوزارة للسعادة

أعلنت رئيس جمعية السعادة والإيجابية الكويتية الاعلامية نجاة الحشاش عن إشهار الجمعية رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

جاء ذلك في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء ٢٠ مارس، حيث حرصت رئيس الجمعية على اعلان الاشهار تزامنا مع اليوم العالمي للسعادة.

وقالت الحشاش في كلمة لها : اليوم هو يوم تاريخي لنا حيث تحققت طموحاتنا على أرض الواقع وأصبح في الكويت لأول مرة منظمة مجتمع مدني معنية بسعادة المواطنين

وأضافت هدفنا هو تعزيز مقومات السعادة والفكر الإيجابي في المجتمع الكويتي، متسائلة ألا يستحق المواطن الكويتي أن يكون سعيدا في بلد حباها الله بالخيرات .. في مركز العمل الإنساني والبلد الأولى في السلام

وشددت على ضرورة أن تكون سعادة المجتمع الكويتي هدفا لكل مسؤول في الدولة، مؤكدة أن الكويت دولة تنعم بالكثير من مقومات السعادة

وقالت سوف نعمل على جعل الكويت ضمن العشر دول الأوائل في السعادة

فالمجتمع الكويتي يستحق السعادة

وسوف نطالب الحكومة بتخصيص وزارة للسعادة أو هيئة حكومية تبحث في تدني مرتبة الكويت وتحاول إزالة التحديات التي تعرقل سعادة المجتمع الكويتي

وأوضحت أن تقرير الأمم المتحدة عن مؤشر السعادة في دول العالم عام ٢٠١٩ وضع الكويت في المركز ٥١ عالميا الخامسة عربيا وتسبقنا في مؤشر السعادة العالمي ٤ دول خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، حيث يعتمد المؤشر على درجات حققتها الدول تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات وغياب الفساد.

وأعلن التقرير أن فلندا هي الدولة الأكثر سعادة في العالم للمرة الثانية على التوالي رغم أنها كانت الخامسة في تقرير ٢٠١٧.

وهذا يعني أن الدول تتنافس وتحاول التقدم في مؤشر السعادة وهناك دول لا تهتم ولذلك يتدنى ترتيبها في مؤشر السعادة فالكويت في عام ٢٠١٧ ال٣٩ وعام ٢٠١٨ جاءت في المرتبة ال٤٥ ثم تدنت هذا العام إلى ال٥١

وعبرت عن اعتقادها بأن ما ينقص الكويت هو ان تكون سعادة المواطنين ضمن رؤية الكويت الجديدة وان نكون شعبا ايجابيا لديه الرغبة بتحقيق مفهوم السعادة رغم كل الظروف فالسعادة تأتي من داخلنا فالمجتمع المحبط والمتذمر يتراجع والمجتمع الايجابي يتقدم .

واستعرضت استبيان قامت به شركة متخصصة لعينات عشوائية من المجتمع الكويتي من جميع المحافظات (١٦٢٤ شخص)

وتبين من الدراسة أن أغلب المشاركين يرون مستقبلا طموحا للكويت ، وأن ٨٥ ٪؜ منهم راضون عن وضعهم المهني سواء بشكل كامل أو متوسط وأن ٩٠٪؜ راضون عن محيطهم الاجتماعي، وهذا أكبر دليل أن المجتمع الكويتي مجتمع سعيد وطموح وينظر للأمور نظرة إيجابية وإذا كان هناك بعض الأمور الطفيفة التي تعرقل اكتمال سعادته فواجبنا التعاون لإزالتها وتمهيد الطريق لانطلاق سعادة المجتمع الكويتي بشكل كامل.

وقد أشارت الدراسة إلى أن عدد كبير من المواطنين يفضلون السياحة الخارجية والسفر على السياحة الداخلية .. بل قال لنا البعض منهم أثناء استطلاعات الرأي الميدانية أنه للأسف لا توجد منتزهات في الكويت مثل الخارج بل أن المدينة الترفيهية والأكوابارك لا يواكبان التطور العالمي وأغلب ألعاب المدينة الترفيهية معطلة

وأضافت للأسف كثيرون لا يجدون سعادتهم داخل البلد، ويبحثون عنها في الخارج ولذلك علينا أن ننظر نظرة أكثر بإيجابية وننظر إلى الجمال في بلادنا

وأضافت قائلة سوف نعمل على أن يكون للكويت برنامج وطني للسعادة والإيجابية هذا البرنامج يجب أن يشمل مجموعة من السياسات والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وذلك لتحقيق سعادة المجتمع الكويتي.

وأعربت عن طموحها بأن تخصص الأمم المتحدة عاصمة للسعادة كل عام تزامنا مع اليوم العالمي للسعادة وذلك لتحفيز الدول على التنافس في تعزيز سبل السعادة وتقديم أفضل مالديها من مقومات لإسعاد شعوبها وتبادل الخبرات في هذا الشأن، آملة أن يأتي اليوم الذي يتم فيه اختيار الكويت عاصمة للسعادة.

ومن جانبه قال نائب رئيس الجمعية الدكتور عايد المناع أن السعادة قرار، والسعادة هي النجاح في تحقيق الأهداف، والتفكير الإيجابي والتفاؤل وفعل الخير وحب الاخرين كلها أشياء تقود إلى السعادة مؤكدا على أهمية أن تعود الريادة إلى الكويت.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع سعادة المواطن الكويتي موضحا أن الكويت بخير وستبقى بخير ، بأعمالها الإنسانية.