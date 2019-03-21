“الأرصاد” الكويتية: طقس غائم جزئيا وفرصة لهطول أمطار متفرقة

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبد العزيز القراوي ان طقس اليوم الخميس دافئ وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه مع فرصة لأمطار متفرقة.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا مع منخفض جوي آخر فى طبقات الجو العليا.

وأوضح أن ذلك يزيد من كميات السحب تدريجيا ويتخللها سحب ركامية أحيانا مما يزيد من فرص الأمطار خصوصا مساء السبت وتكون رعدية على بعض المناطق حتى منتصف الاسبوع المقبل.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس نهار اليوم الخميس دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن توقعات الطقس مساء اليوم الخميس قال انه سيكون باردا نسبيا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 06 و20 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف وخصوصا على السواحل ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وأشار إلى أن الطقس نهار يوم الجمعة سيكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس مساء الجمعة باردا نسبيا وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 06 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء وستكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف أن طقس نهار يوم السبت سيكون دافئا وغائما جزئيا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر القراوي أن طقس مساء السبت سيكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه وسرعتها ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.