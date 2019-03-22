مركز السرطان: نعاني نقصاً حاداً في أدوية مهمة

طالب إدارة المستودعات بسرعة توريدها حفاظاً على صحة المرضى

أكد مركز الكويت لمكافحة السرطان أنه يعاني نقصاً شديداً جداً في بعض الأدوية، مطالباً إدارة المستودعات الطبية بالعمل على توريدها بالسرعة الممكنة؛ حفاظاً على صحة المرضى.

وقالت مديرة المركز د. خلود العلي ورئيس قسم الصيدلية د. عبدالله المطيري، في عدة كتب مشتركة أرسلت إلى مدير «المستودعات»، إن صيدلية المركز تعاني نقصاً شديداً في توريد عدد من الأدوية المهمة للمرضى، منها دواء يستخدم في علاج المصابين بسرطان الغدة الدرقية، وآخر يبطئ انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

وأضافا أن هناك نقصاً كذلك في دواء مضاد للأورام يستخدم لعلاج سرطان الثدي، إلى جانب أحد الأدوية الأساسية في بروتوكولات معالجة سرطان المثانة، مطالبين المسؤولين في وزارة الصحة بالعمل الفوري على توفير تلك الأدوية وغيرها، والتي من دونها قد تتدهور حالات المرضى.

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