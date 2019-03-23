ميسي مثار سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بالصور والعبارات الساخرة من النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وذلك عقب خسارة منتخب بلاده المفاجئة أمام فنزويلا (1-3) في مباراة ودية.

وانتشرت صورة كالنار في الهشيم لأحد مشجعي منتخب الأرجنتين، وهو يرفع لافتة مكتوب عليها: “ميسي و10 خشبات يساوي 11 خشبة”، ردا على الانتقادات القاسية التي يتعرض لها نجوم المنتخب الأرجنتين الآخرين بعد كل إخفاق، فيما يتم تبرئة ساحة ليونيل ميسي، حيث يلتمس البعض العذر للـ”البرغوث”، كونه يلعب بجانب 10 لاعبين “10 خشبات”، لا يقدمون الإضافة للمنتخب.

ونشر ناشط آخر تغريدة وصف فيها ميسي بـ”المتخاذل”، على اعتبار أن اللاعب في كل مرة يرتدي فيها قميص الأرجنتين يقدم أداء باهتا أوقل من المستوى الذي يظهر به مع فريقه الإسباني برشلونة، وكتب المغرد: “المتخاذل ميسي أسد في برشلونة وقط في الأرجنتين”.

وكتب آخر “المتخاذل ميسي قد يعود إلى برشلونة، وقد لا يلعب مباراة المغرب المقبلة بسبب الإصابة”.

ويتعرض ميسي لانتقادات لاذعة من قبل جماهير منتخب بلاده، فاللاعب ورغم نجاحاته الفردية، إذ توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وهو رقم قياسي، كما فاز مع فريقه برشلونة بجميع الألقاب المتاحة والممكنة، (فميسي) لم يحقق إنجازات تذكر على المستوى الدولي، باستثناء حصوله على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في بكين عام 2008.