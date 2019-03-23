حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 مارس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 24 مارس 2019

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

بارد نسبيا و غير مستقر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 27°°

الحرارة الصغرى: 17°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.