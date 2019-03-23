محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 مارس 2019

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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 24 مارس 2019

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
بارد نسبيا و غير مستقر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 27°°
الحرارة الصغرى: 17&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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