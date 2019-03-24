“القوى العاملة” الكويتية: الدعم بأثر رجعي بحد أقصى ثلاثة شهور

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة انه لن يتم صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية بأثر رجعي إلا بحد أقصى ثلاثة شهور على تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ استيفاء شروط الصرف أيهما أقرب لتاريخ التقديم.

وأوضحت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية بالهيئة ايمان الانصاري في تصريح صحفي اليوم الاحد ان ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (1148/2018) الذي ينص على صرف الدعم للمواطنين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

وقالت ان ذلك يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين واعطائهم مهلة 3 أشهر لاستيفاء المستندات اللازمة للصرف حتى تنهض جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين لديها ومنع تراخي البعض منهم في مباشرة تلك الإجراءات.

وأشارت إلى ان القرار جاء تحقيقا لرؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية وهو ما يتماشى أيضا مع سياسة الهيئة الداعمة للعمالة الوطنية.

وأكدت الانصاري حرص الهيئة على مصلحة المواطنين وأن لا يضر مستحق للدعم من عدم علمه بالقرارات المنظمة للصرف.