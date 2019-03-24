“الأرصاد” الكويتية: طقس غير مستقر ورياح نشطة وأمطار رعدية متفرقة

قال رئيس قسم التنبؤات البحرية في ادارة الارصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي إن البلاد تتأثر بطقس غير مستقر ورياح نشطة مع فرصة لسقوط أمطار رعدية متفرقة.

وذكر البلوشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن آخر تحديثات خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يؤدي إلى نشاط للرياح الجنوبية الشرقية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة كما ترتفع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وأضاف أنه يعقب ذلك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية وتكون مصحوبة بأمطار رعدية متفرقة اعتبارا من مساء اليوم تزداد شدتها ليلا وغدا الاثنين حتى صباح بعد غد الثلاثاء.

وتوقع البلوشي أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية اعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء مع تقدم مرتفع جوي.