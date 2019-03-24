حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 25 مارس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 25 مارس 2019
حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 30 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار رعدية .
ليلاً:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار رعدية .
الحرارة العظمى: 27°°
الحرارة الصغرى: 20°°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 8 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
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