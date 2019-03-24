حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 25 مارس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 25 مارس 2019

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 30 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار رعدية .



ليلاً:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار رعدية .

الحرارة العظمى: 27°°

الحرارة الصغرى: 20°°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 8 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.