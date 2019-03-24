منتخب الكويت الاولمبي يفقد فرصة التأهل لكأس اسيا لكرة القدم بخسارته من نظيره السوري

خسر منتخب الكويت الاولمبي اليوم الاحد فرصة التأهل الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم ( تحت 23 سنة) اثر خسارته امام نظيره السوري بنتيجة (0 – 2) في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الخامسة التي اقيمت على استاد (جابر) الدولي.

واحرز هدف المنتخب السوري الاول اللاعب كامل كواية في الدقيقة (9) أثر خطأ فادح من حارس مرمى منتخب الكويت فيما اضاف زميله عبدالرحمن بركات الهدف الثاني في الدقيقة 22 مستغلا خطأ خط الدفاع الكويتي.

وبهذه النتيجة يكون منتخب الكويت قد فقد فرصته بالتأهل الى النهائيات بتكبده خساراتين حيث خسر في الجولة الاولى امام نظيره الاردني بنتيجة (1 – 2).

وفي المباراة الثانية في المجموعة الخامسة فاز المنتخب الاردني الاولمبي على نظيره القيرغيزستاني بنتيجة (3 – 0).

وعقب انتهاء مباراتي الجولة الثانية في المجموعة الخامسة يتصدر المنتخب الاردني المجموعة برصيد ست نقاط متفوقا بفارق الاهداف عن المنتخب السوري الذي يملك نفس الرصيد لتكون المباراة المقبلة التي تجمع الفريقين في الجولة الاخيرة حاسمة في تحديد المتأهل منهما مباشرة للنهائيات.

يذكر ان نظام التصفيات يقضي بتأهل 11 منتخبا من اصحاب المراكز الاولى في المجموعات الى النهائيات التي تقام في تايلاند العام المقبل مباشرة اضافة الى افضل خمس منتخبات من اصحاب المركز الثاني في المجموعات.

وتستكمل تصفيات المجموعة الخامسة منافساتها بعد غد الثلاثاء بلقائين يجمع الاول منتخب الكويت الاولمبي بمنتخب قيرغيزستان فيما يواجه المنتخب الاردني نظيره السوري.