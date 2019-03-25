“الأرصاد” الكويتية: طقس غير مستقر ورياح نشطة مثيرة للغبار وفرصة لامطار رعدية

قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الارصاد الجوية ضرار العلي اليوم الاثنين إن الطقس غير مستقر خلال 24 الساعة المقبلة مع رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار وفرصة لامطار رعدية متفرقة على أنحاء البلاد.

واضاف العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتي (كونا) ان البلاد تشهد من الليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار ستستمر خلال ال 24 ساعة المقبلة حيث تزيد سرعة الرياح الجنوبية الشرقية على 60 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار وقد تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر مع فرص لامطار رعدية.

وتوقع ان تبدأ حالة الاستقرار في الطقس تدريجيا ابتداء من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء داعيا مرتادي البحر إلى ضروره أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى 7 أقدام وكذلك على قائدي المركبات في الطرق السريعة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وشدد على ضرورة متابعة النشرات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الخاص بادارة الارصاد الجوية (met.gov.kw).