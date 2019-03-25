“الصحة” الكويتية:لا صحة لوجود حالات تسمم غذائي أو إصابات بغيبوبة في مستشفيات الوزارة

نفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين صحة ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن “وجود حالات تسمم غذائي أو إصابات بغيبوبة في مستشفيات الوزارة”.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الصورة والخبر المنشورين على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن هما قديمان ومكرران وقد سبق تداولهما.

وأكدت (الصحة) أنها تتولى التنسيق والمتابعة والتواصل مع المراكز الوقائية والمستشفيات في البلاد للتعامل مع أي حالة مستجدة مشددة على عدم صحة ما نشر عن وجود الحالات آنفة الذكر.

ودعت الوزارة الجميع إلى تلقى الأخبار من المصادر الرسمية في الدولة وعدم نشر الشائعات سائلة الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل مكروه.